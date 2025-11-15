Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Эстония выделила 3,5 млн евро на Starlink для Украины

    Другие страны
    • 15 ноября, 2025
    • 14:30
    Эстония выделила 3,5 млн евро на Starlink для Украины

    Эстония выделила Украине 3,5 млн евро на приобретение систем связи Starlink в рамках ІТ-коалиции.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Эстонии.

    В ведомстве отметили, что 3,5 млн евро, выделенные на приобретение систем связи Starlink, поступают из пакета помощи Украине, который Эстония запланировала на 2025 год.

    По словам министра обороны Эстонии Ханно Певкура, Украина сама проинформировала о необходимости поддержки для обеспечения связи Starlink.

    "Возможности Starlink особенно важны, учитывая желание Украины значительно увеличить количество дронов, которые нуждаются в высокопроизводительном интернет-соединении", - отметил он.

    Глава ведомства подчеркнул, что кроме оружия, критически важна также информационно-технологическая поддержка.

    "Поэтому я рад, что мы можем помочь Украине в улучшении ее ІТ-мощностей, тем самым увеличивая ее шансы на победу в войне, которая ежедневно уносит сотни человеческих жизней", - добавил Певкур.

    Estoniya Ukraynaya "Starlink" üçün 3,5 milyon avro ayırıb

