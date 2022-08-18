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Эстония планирует не впускать в страну граждан РФ с визами от других стран ЕС

Эстония планирует не впускать в страну граждан РФ с визами от других стран ЕС Эстония планирует не впускать в страну россиян с визами, выданными в других странах Европейского союза.
Другие страны
18 августа 2022 г. 05:14
Эстония планирует не впускать в страну граждан РФ с визами от других стран ЕС

Эстония планирует не впускать в страну россиян с визами, выданными в других странах Европейского союза.

Как передает Report со ссылкой на портал ERR, об этом сообщил глава МИД страны Урмас Рейнсалу.

"В настоящее время в Эстонии разрабатывается решение, с помощью которого можно было бы запретить въезд в Эстонию с визами, выданными в третьих странах Европейского союза. МИД и МВД на следующей неделе подготовят свои возможные предложения по вопросу о том, как можно закрыть границу страны и тем гражданам РФ, у которых есть шенгенская виза, не выданная Эстонией", - отметил Рейнсалу.

18 августа в Эстонии вступают в силу ограничения для граждан России. Принятое 11 августа решение касается только виз, выданных Эстонией, и не затрагивает визы, выданные другими странами шенгенской зоны.

Решение о запрете въезжать в Эстонию по шенгенским визам, выданным другими государствами, сейчас оформляется и должно быть подготовлено на будущей неделе. По словам Рейнсалу, оно не противоречит законам Евросоюза.

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