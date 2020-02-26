Еще в одной стране зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

В Алжире зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на портал TSA, об этом сообщил министр здравоохранения, народонаселения и медицинской реформы Абдеррахман Бенбузид.

Первым больным оказался иностранец, гражданин Италии, прибывший в страну неделю назад.

"Носителем вируса является выходец из Италии, прибывший в Алжир 17 февраля. Мужчина помещен на карантин. Приняты все меры для его лечения", - рассказал министр.

Напомним, что в Италии зафиксированы 322 случая заражения, жертвами которого стали 11 человек.

По последним данным, в Китае число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 77 658 человек, 2663 человека скончались.