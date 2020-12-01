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Еще один штат подтвердил победу Байдена на выборах президента США

Еще один штат подтвердил победу Байдена на выборах президента США Губернатор Висконсина Тони Эверс подтвердил победу в штате кандидата от Демократической партии Джо Байдена после пересчета голосов в округах Дейн и Милуоки.
Другие страны
1 декабря 2020 г. 06:23
Еще один штат подтвердил победу Байдена на выборах президента США
Джозеф Байден

Губернатор Висконсина Тони Эверс подтвердил победу в штате кандидата от Демократической партии Джо Байдена после пересчета голосов в округах Дейн и Милуоки.

Как передает Report, об этом он написал в своем Facebook.

Глава штата сообщил, что сертифицировал результаты президентских выборов.

"Я подписал сертификат, удостоверяющий, что выборщики (от штата) достаются избранному президенту Джо Байдену и избранному вице-президенту Камале Харрис", - говорится в заявлении Эверса.

Таким образом, демократ должен получить десять голосов выборщиков от штата.

Отметим, что 3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ - ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.

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