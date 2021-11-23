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ЕС выделит 3,5 млн евро на возвращение мигрантов из Беларуси в свои страны

ЕС выделит 3,5 млн евро на возвращение мигрантов из Беларуси в свои страны Евросоюз выделит 3,5 млн евро на то, чтобы поддержать добровольное возвращение мигрантов из Беларуси в свои страны.
Другие страны
23 ноября 2021 г. 20:35
ЕС выделит 3,5 млн евро на возвращение мигрантов из Беларуси в свои страны

Евросоюз выделит 3,5 млн евро на то, чтобы поддержать добровольное возвращение мигрантов из Беларуси в свои страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила во вторник глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая на пленарной сессии Европарламента (ЕП) в Страсбурге.

"Все больше мигрантов оказываются в ловушке, и мы будем сотрудничать с агентствами ООН, чтобы облегчить их возвращение домой. Мы мобилизуем до 3,5 млн евро для поддержки добровольного возвращения из Беларуси", - сообщила она.

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Версия на английском языке EU to allocate 3.5M euros for migrants’ return back home from Belarus
Версия на азербайджанском языке Avropa Komissiyası miqrantların Belarusdan ölkələrinə qayıtmaları üçün pul ayıracaq

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