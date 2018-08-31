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    ЕС выделил средства пострадавшим от наплыва венесуэльских мигрантов странам

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Евросоюз выделил 35 миллионов евро в качестве помощи южноамериканским странам, наиболее пострадавшим от миграционного кризиса в Венесуэле.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил премьер-министр Испании Педро Санчес, который находится с визитом в Колумбии.

    "Сегодня в Брюсселе было решено, что ЕС предоставит в распоряжение южноамериканского региона 35 миллионов евро для противостояния миграционному кризису", — приводит слова Санчеса агентство EFE.

    Санчес, встречавшийся в Боготе с президентом Колумбии Иваном Дуке, особо отметил поддержку и солидарность правительства Испании с колумбийским народом, принявшим "более миллиона венесуэльцев", пишет местная газета Universal. Отмечается, что Колумбия получит львиную долю выделенной помощи как страна, в наибольшей степени пострадавшая от наплыва мигрантов.

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