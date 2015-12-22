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    ЕС выделил Афганистану 12 млн. евро помощи в связи с активизацией конфликта

    С учетом этого пакета объем помощи ЕС Афганистану в этом году составил 40 млн. евро

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ ЕС выделил Афганистану 12 млн. евро помощи в связи с активизацией военного конфликта в этой стране. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

    "Еврокомиссия сегодня предоставила Афганистану дополнительную гуманитарную помощь в размере 12 млн. евро для удовлетворения насущных потребностей населения в условиях интенсификации конфликта в Афганистане, что сказывается на жителях как городских, так и сельских районов страны", - говорится в заявлении. С учетом этого пакета объем помощи ЕС Афганистану в этом году составил 40 млн.евро.

    "В результате ухудшения ситуации в последние несколько недель Афганистан вновь вернулся в состояние критического гуманитарного кризиса", - заявил еврокомиссар по гуманитарной помощи и кризисному урегулированию Христос Стилианидис.

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