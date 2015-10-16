ЕС ускорит процесс отмены виз с Турцией в обмен на помощь с мигрантами

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Евросоюз договорился с Турцией ускорить процесс отмены виз в обмен на помощь в решении миграционного кризиса, заявил в пятницу председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Мы договорились с турецкими партнерами, что процесс визовой либерализации будет ускорен. Это не означает, что мы отступим от базовых критериев, которые являются правилами. Не будет других критериев для Турции, мы будем оценивать достигнутый прогресс весной 2016 года", — сказал Юнкер журналистам после саммита ЕС.

Он отметил, что "в визовом вопросе установлена связь между действиями Турции в отношении миграции и (отменой) виз".