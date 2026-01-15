ЕС снизит потолок на российскую нефть до $44,1 с 1 февраля

Евросоюз с 1 февраля снизит потолок цен на российскую нефть до $44,1 за баррель.

Как передает Report со ссылкой на РБК, это следует из решения Совета ЕС.

В конце 2022 года был введен лимит в $60, а в начале осени 2025 года его понизили до $47,6. Он будет действовать до 31 января.

После начала российско-украинской войны ЕС принял решение установить предельную цену на российскую сырую нефть. В феврале 2023 года начали действовать ограничения на нефтепродукты: $100 за баррель на дизтопливо (так как оно продается с наценкой по сравнению с сырой нефтью) и $45 за баррель на мазут, продающийся с дисконтом.