ЕС снизит потолок на российскую нефть до $44,1 с 1 февраля
Другие страны
- 15 января, 2026
- 09:27
Евросоюз с 1 февраля снизит потолок цен на российскую нефть до $44,1 за баррель.
Как передает Report со ссылкой на РБК, это следует из решения Совета ЕС.
В конце 2022 года был введен лимит в $60, а в начале осени 2025 года его понизили до $47,6. Он будет действовать до 31 января.
После начала российско-украинской войны ЕС принял решение установить предельную цену на российскую сырую нефть. В феврале 2023 года начали действовать ограничения на нефтепродукты: $100 за баррель на дизтопливо (так как оно продается с наценкой по сравнению с сырой нефтью) и $45 за баррель на мазут, продающийся с дисконтом.
Последние новости
09:49
Цена азербайджанской нефти незначительно снизиласьЭнергетика
09:48
В Азербайджане 7 адвокатам сделано предупреждениеПроисшествия
09:44
Microsoft заключила рекордную сделку по продаже почвенных углеродных кредитовДругие страны
09:38
Трамп усомнился в способности Резы Пехлеви руководить ИраномДругие страны
09:33
В Лянкяране мужчина ранил брата ножомПроисшествия
09:33
В Сумгайыте обнаружены четыре охотничьих ружьяПроисшествия
09:27
ЕС снизит потолок на российскую нефть до $44,1 с 1 февраляДругие страны
09:15
В Баку 25-летний мужчина умер от отравления угарным газомПроисшествия
09:15