    ЕС снизит потолок на российскую нефть до $44,1 с 1 февраля

    Другие страны
    • 15 января, 2026
    • 09:27
    Евросоюз с 1 февраля снизит потолок цен на российскую нефть до $44,1 за баррель.

    Как передает Report со ссылкой на РБК, это следует из решения Совета ЕС.

    В конце 2022 года был введен лимит в $60, а в начале осени 2025 года его понизили до $47,6. Он будет действовать до 31 января.

    После начала российско-украинской войны ЕС принял решение установить предельную цену на российскую сырую нефть. В феврале 2023 года начали действовать ограничения на нефтепродукты: $100 за баррель на дизтопливо (так как оно продается с наценкой по сравнению с сырой нефтью) и $45 за баррель на мазут, продающийся с дисконтом.

