​ЕС разрешил британцам безвизовый режим в случае "жесткого" Brexit

Европарламент позволил британцам приезжать в ЕС без визы даже в случае Brexit без соглашения, передает Report со ссылкой на Интерфакс.

За подобное решение проголосовали 502 члена парламента, против - 81 депутат, воздержались 29.

"Граждане Великобритании смогут на короткий период въезжать в ЕС без визы при условии, что граждане ЕС смогут на таких же условиях приезжать в Великобританию", - подчеркивается в сообщении Европарламента.

Мера будет применяться со дня, когда Великобритания покинет ЕС. В настоящее время ближайшей возможной датой Brexit является 12 апреля.

Отметим, что граждане Великобритании смогут находиться в ЕС на протяжении 90 дней подряд в любой 180-дневный период. Это решение по визам будет применяться для всех стран-членов ЕС за исключением Ирландии, где действует собственная визовая политика в отношении Великобритании.