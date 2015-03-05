ЕС продлил санкции против Януковича и его окружения

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Евросоюз продлил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Совет продлил ограничительные меры, которые направлены на заморозку активов и возвращение незаконно присвоенных украинских государственных средств", - отмечается в заявлении Совета ЕС.

При этом в документе подчеркивается, что Совет "скорректировал" список лиц, санкции против которых продлеваются. "Меры включают в себя замораживание активов лиц, против которых ведется расследование по растрате государственных средств Украины, в том числе бывшего президента Виктора Януковича. Совет скорректировал санкции, учитывая прогресс в этих судебных разбирательствах", - поясняет Совет.

Список лиц, против которых продлены ограничительные меры, будет опубликован 6 марта в Официальном журнале ЕС, добавил Совет.