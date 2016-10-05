ЕС предоставит Афганистану 1,2 млрд евро помощи

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Евросоюз предоставит Афганистану 1,2 млрд евро помощи и ожидает аналогичных пожертвований от своих партнеров на конференции доноров, второй и основной рабочий день которой начинается в среду в Брюсселе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по прибытии на мероприятие.

"ЕС принял решение выделить Афганистану 1,2 млрд евро, надеюсь услышать об аналогичных обязательствах от остальных наших партнеров", - сказала она.

"Эта конференция направлена не только на обеспечение финансовой помощи, но и на обсуждение перспектив оказания политической поддержки Афганистану. Обеспечение безопасности в этой стране также имеет ключевое значение для ее восстановления", - добавила Могерини.

Она отметила, что в организованной ЕС двухдневной конференции по Афганистану принимают участие свыше 100 делегаций из 70 государств мира и 30 организаций.