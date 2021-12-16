ЕС подготовил единую позицию в отношении России

Евросоюз подготовил твердую и единую позицию по отношению к России "на случай агрессии против Украины", которую лидеры 27 стран сообщества обсудят на саммите ЕС в четверг.

Евросоюз подготовил твердую и единую позицию по отношению к России "на случай агрессии против Украины", которую лидеры 27 стран сообщества обсудят на саммите ЕС в четверг.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе.

"Что касается Украины и развития событий вокруг нее, милитаризации со стороны России, то мы подготовили очень твердую и единую позицию, которая завтра (сегодня - ред.) будет обсуждаться на саммите", - сказал он. Глава Евросовета подчеркнул, что ЕС готов ввести дополнительные санкции против РФ, если понадобится. "Мы готовы ввести дополнительные санкции при необходимости", - отметил он.

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила в свою очередь, что все участники саммита ЕС - "Восточное партнерство" призвали Россию к деэскалации на границе с Украиной. "Мы разделяем обеспокоенность относительно эскалации на границе Украины. Мы призываем Россию к деэскалации и воздержаться от любых агрессивных действий", - сказала она.

При этом Мишель и фон дер Ляйен в очередной раз заявили, что "России придется заплатить очень высокую цену при агрессии против Украины". "Наш первый призыв заключается в деэскалации. Мы надеемся, что агрессии не будет. Но мы должны быть готовы и к другому сценарию. Наш сигнал очень четок: стоимость будет очень высокой и последствия - очень серьезными", - сказала глава ЕК.