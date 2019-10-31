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ЕС планирует создать cтруктуру для борьбы с отмыванием денег

ЕС планирует создать cтруктуру для борьбы с отмыванием денег

Европейские власти рассматривают возможность создания специального регулятора, занимающегося делами об отмывании денег, после целого ряда скандалов, в центре которых оказались банки из ЕС и которые не были вовремя обнаружены существующими регуляторами. 

Как сообщает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом пишет Financial Times, приводя проект документа, который должен обсуждаться министрами финансов стран ЕС в декабре. 

Они собираются поручить Еврокомиссии подготовить рекомендации по работе нового независимого органа, который будет контролировать соблюдение финансовыми институтами правил, препятствующих отмыванию денег, в том числе по проверке клиентов.

Такое решение стало следствием целого ряда масштабных скандалов, связанных с отмыванием денег, в центре которых оказались латвийский ABLV, датский Danske Bank, шведский Swedbank и другие. Создание нового регулятора поддерживают Франция и Нидерланды. По их мнению, лучшим решением может быть именно создание нового органа с нуля, хотя вариант укрепления существующего Европейского банковского управления также рассматривается. 

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