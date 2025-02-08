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Шольц: ЕС оперативно ответит на пошлины Трампа

Шольц: ЕС оперативно ответит на пошлины Трампа Европейская комиссия сможет оперативно отреагировать в случае введения президентом США Дональдом Трампом пошлин на товары из Евросоюза.
Другие страны
8 февраля 2025 г. 11:18
Шольц: ЕС оперативно ответит на пошлины Трампа

Европейская комиссия сможет оперативно отреагировать в случае введения президентом США Дональдом Трампом пошлин на товары из Евросоюза.

Как передает Report со ссылкой на "Прайм", об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Я делаю ставку на сотрудничество, а не на конфронтацию… Но в случае, если США всё же предпримут такие шаги [введение пошлин], Европейская комиссия сможет отреагировать в течение нескольких часов", - сообщил Шольц.

Канцлер подчеркнул, что глобализация выгодна Германии как стране с развитой промышленностью, ориентированной на экспорт, и такое положение дел должно сохраняться.

По его мнению, Европейский союз должен объединиться и продемонстрировать свою силу, тем самым показав способность к действию.

Ранее, 1 февраля, президент США Дональд Трамп заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону.

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