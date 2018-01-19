ЕС не намерен включать вопрос о признании Палестины государством в соглашение об ассоциации

© Getty

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Признание Палестины государством не значится в числе приоритетов в повестке Евросоюза, при этом ЕС начнет подготовку к переговорам о подписании соглашения об ассоциации с Палестиной.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом журналистам сообщил высокопоставленный представитель ЕС, пожелавший остаться неизвестным.

Отметим, что 22 января на заседании глав МИД стран-членов ЕС будет обсуждаться ближневосточное урегулирование. Министры, в частности, встретятся с главой Государства Палестина Махмудом Аббасом.

"Возможно, один или два министра поднимут вопрос о признании Палестины. Вы знаете, некоторые страны-члены сделали это много лет назад в другом составе, одна страна – недавно. Я думаю, что признание – это суверенное решение стран. Это может быть затронуто, но этот вопрос не значится в центре повестки на уровне ЕС", -заявил представитель ЕС.

Комментируя возможность подписания соглашения об ассоциации с Палестиной, представитель ЕС отметил, что "соглашение заключается только с государствами".