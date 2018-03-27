ЕС не достиг компромисса с Турцией по вопросам Сирии и Кипра - Туск

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Участники саммита ЕС - Турция не достигли компромисса по ситуации на Кипре и в Сирии. Как сообщает Report ссылаясь на ТАСС, об этом заявил председатель Европейского совета Дональд Туск на пресс-конференции по итогам саммита.

"Нет, мы не достигли конкретных компромиссных решений сегодня, - сказал он. - Добавлю, что прогресс по вступлению Турции [в ЕС] возможен только после разрешения этих вопросов".

В то же время Туск высказался за продолжение политического диалога с Турцией, подчеркнув, что Анкара остается важным партнером Брюсселя.

Туск повторил, что ЕС озвучил на саммите свои озабоченности по операции в сирийском Африне, по конфликту между Турцией с одной стороны и Кипром, Грецией и Италией с другой вокруг добычи газа на шельфе Кипра, по задержанию Турцией двух греческих пограничников, а также по проблеме отмены антитеррористических законов, которые, по мнению Брюсселя, нарушают права человека.