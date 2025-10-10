ЕС намерен ужесточить визовый режим для третьих стран

Находящаяся в стадии подготовки новая визовая стратегия Евросоюза обусловит права на поездки в Евросоюз миграционным сотрудничеством с Брюсселем соответствующих стран.

Как передает Report, об этом сообщает Euractiv со ссылкой на рабочий документ.

Предполагается, что стратегия должна быть подготовлена к концу 2025 года.

По информации издания, Брюссель готовит более жесткие меры для третьих стран, визовый режим будет теснее увязан с сотрудничеством страны с ЕС в области миграции и реадмиссии. Также ЕК получит полномочия приостанавливать или запрещать выдачу виз гражданам стран с "серьезно ухудшившимися отношениями" с ЕС.

В проекте новой стратегии предлагаются 10-летние многократные шенгенские визы для "заслуживающих доверия" путешественников и новая система пересмотра визовых льгот, которая позволит Евросоюзу быстрее приостанавливать или отзывать их.

Euractiv также указывает на то, что новый офис визовой поддержки Европейского агентства пограничной и береговой охраны (Frontex) "превратит визовую политику как в экономический, так и в геополитический рычаг".