Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ

    ЕС намерен ужесточить визовый режим для третьих стран

    Другие страны
    • 10 октября, 2025
    • 16:28
    ЕС намерен ужесточить визовый режим для третьих стран

    Находящаяся в стадии подготовки новая визовая стратегия Евросоюза обусловит права на поездки в Евросоюз миграционным сотрудничеством с Брюсселем соответствующих стран.

    Как передает Report, об этом сообщает Euractiv со ссылкой на рабочий документ.

    Предполагается, что стратегия должна быть подготовлена к концу 2025 года.

    По информации издания, Брюссель готовит более жесткие меры для третьих стран, визовый режим будет теснее увязан с сотрудничеством страны с ЕС в области миграции и реадмиссии. Также ЕК получит полномочия приостанавливать или запрещать выдачу виз гражданам стран с "серьезно ухудшившимися отношениями" с ЕС.

    В проекте новой стратегии предлагаются 10-летние многократные шенгенские визы для "заслуживающих доверия" путешественников и новая система пересмотра визовых льгот, которая позволит Евросоюзу быстрее приостанавливать или отзывать их.

    Euractiv также указывает на то, что новый офис визовой поддержки Европейского агентства пограничной и береговой охраны (Frontex) "превратит визовую политику как в экономический, так и в геополитический рычаг".

    визы Евросоюз Брюссель Еврокомиссия
    Brussels prepares tighter visa rules for third countries over migration

    Последние новости

    17:01

    Цена нефти марки Brent опустилась ниже $64 за баррель

    Энергетика
    16:56

    ММ утвердил в первом чтении отмену ограничений на переизбрание главы Коллегии адвокатов

    Милли Меджлис
    16:56

    ММ в первом чтении принял поправки в закон "Об ипотеке"

    Милли Меджлис
    16:49

    Путин: Россия остается в рамках договоренностей, достигнутых с США на Аляске

    Другие страны
    16:41

    Фонд страхования вкладов принял около 24 тыс. обращений за 9 месяцев

    Финансы
    16:40

    СГБ: Стало сложнее сохранять баланс между безопасностью и правами человека

    ИКТ
    16:36

    Рашад Азизов: Надо создавать фильмы, отражающие победу азербайджанской армии

    Искусство
    16:36

    Эльгин Абдуллаев: Необходимы особые требования к биометрической информации

    ИКТ
    16:35

    Путин: Не мне судить, достоин ли Трамп Нобелевской премии

    Другие страны
    Лента новостей