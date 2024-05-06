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ЕС намерен увеличить производство снарядов до 2 млн в 2025 году

ЕС намерен увеличить производство снарядов до 2 млн в 2025 году Евросоюз (ЕС) намерен довести ежегодное производство снарядов до 2 млн в 2025 году и продолжать наращивать его.
Другие страны
6 мая 2024 г. 12:10
ЕС намерен увеличить производство снарядов до 2 млн в 2025 году

Евросоюз (ЕС) намерен довести ежегодное производство снарядов до 2 млн в 2025 году и продолжать наращивать его.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон в видеообращении к участникам форума военной промышленности ЕС - Украина.

"Я работаю над тем, чтобы европейская экономика перешла в военный режим, чтобы мы могли производить больше и снабжать Украину оружием сегодня и в будущем, - заявил он. - Евросоюз инвестировал 500 млн евро из бюджета ЕС в 31 промышленный проект в 15 странах ЕС по производству снарядов в течение последних 10 месяцев, достигнув уровня в 1 млн снарядов в год, и намерен довести производство до 2 млн снарядов в следующем году и продолжать наращивать его".

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Версия на английском языке EU to increase annual production of shells to 2 million in 2025

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