​ЕС намерен работать над сохранением СВПД

Евросоюз совместно с партнерами продолжит работу над сохранением СВПД, пока Иран выполняет свои обязательства, заявил постпред ЕС при ООН Жоао Вале де Алмейда в ходе заседания Совбеза ООН.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Евросоюз вместе с другими партнерами, международным сообществом продолжит работать беспрестанно, чтобы сохранить СВПД, пока Иран выполняет свои обязательства", - сказал Алмейда.

В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить проблемы, в том числе обеспечить экономические интересы Тегерана, предусмотренные соглашением. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие проблемы.

Европейские участники СВПД, РФ и КНР неоднократно заявляли, что выступают за сохранение сделки.