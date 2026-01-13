ЕС может согласовать 20-й пакет санкций в отношении РФ к 24 февраля

Новый, 20-й пакет санкций Евросоюза в отношении России может быть согласован к 24 февраля.

Как передает Report, об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на европейского дипломата.

Отмечается, что Финляндия и Швеция призвали Еврокомиссию ввести более строгий запрет на экспорт в РФ предметов роскоши, сделать незаконным обслуживание российских нефтяных танкеров и снизить квоты ЕС на импорт российских удобрений.

На данный момент действует запрет на экспорт предметов роскоши стоимостью выше 300 евро. Однако, как отмечает портал, существуют схемы, благодаря которым многие такие товары, тем не менее, продаются в России.