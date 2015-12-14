ЕС и Турция открыли новую главу в переговорах о вступлении Анкары в сообщество

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Евросоюз и Турция открыли новую главу в переговорах о вступлении Анкары в сообщество, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе глава МИД председательствующего в Совете ЕС Люксембурга Жан Ассельборн.

"Сегодня мы открываем новую главу в переговорах о членстве - 17-ю главу по экономике", - сказал он.

Новая глава в переговорах о членстве Турции в ЕС не открывает Анкаре двери еврозоны, отметил Ассельборн.

Еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Йоханнес Хан отметил, в свою очередь, что открытие 17-й главы является "сигналом о том, что переговорный процесс двигается вперед".