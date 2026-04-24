ЕС и США договорились сотрудничать по критически важным минералам

Европейский союз и США подписали меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в сфере критически важных минералов, а также согласовали совместный план действий по укреплению устойчивости цепочек поставок.

Соглашение закрепляет намерение сторон развивать сотрудничество по всей цепочке создания стоимости - от разведки и добычи до обработки, последующей переработки и повторного использования. Оно также предусматривает поддержку инвестиций, инноваций и развитие геологической разведки.

Документ подписали еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович и госсекретарь США Марко Рубио в Вашингтоне.

Отдельно Шефчович и торговый представитель США Джеймисон Грир представили план действий, направленный на повышение устойчивости цепочек поставок.

Меморандум и план действий стали продолжением договоренностей, достигнутых на министерской встрече по критически важным минералам в феврале 2026 года в Вашингтоне, а также положений совместного заявления ЕС и США от августа 2025 года.

"Обнадеживает, что сотрудничество ЕС и США в сфере критически важного сырья приобретает конкретные очертания. Теперь главное – реализация и превращение намерений в значимые проекты. Критически важные минералы лежат в основе всех отраслей будущего, поэтому устранение слабых мест является необходимостью", - цитируется в заявлении Шефчович.