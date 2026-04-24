    ЕС и США договорились сотрудничать по критически важным минералам

    Европейский союз и США подписали меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в сфере критически важных минералов, а также согласовали совместный план действий по укреплению устойчивости цепочек поставок.

    Об этом европейское бюро Report сообщает со ссылкой на Еврокомиссию.

    Соглашение закрепляет намерение сторон развивать сотрудничество по всей цепочке создания стоимости - от разведки и добычи до обработки, последующей переработки и повторного использования. Оно также предусматривает поддержку инвестиций, инноваций и развитие геологической разведки.

    Документ подписали еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович и госсекретарь США Марко Рубио в Вашингтоне.

    Отдельно Шефчович и торговый представитель США Джеймисон Грир представили план действий, направленный на повышение устойчивости цепочек поставок.

    Меморандум и план действий стали продолжением договоренностей, достигнутых на министерской встрече по критически важным минералам в феврале 2026 года в Вашингтоне, а также положений совместного заявления ЕС и США от августа 2025 года.

    "Обнадеживает, что сотрудничество ЕС и США в сфере критически важного сырья приобретает конкретные очертания. Теперь главное – реализация и превращение намерений в значимые проекты. Критически важные минералы лежат в основе всех отраслей будущего, поэтому устранение слабых мест является необходимостью", - цитируется в заявлении Шефчович.

    Европейский союз (ЕС) Марко Рубио Меморандум о взаимопонимании Марош Шефчович Соединенные Штаты Америки (США) Экономическое сотрудничество
    Aİ və ABŞ kritik əhəmiyyətli minerallar üzrə əməkdaşlıq barədə razılığa gəlib

