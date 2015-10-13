ЕС и Иран: Урегулировать конфликт в Сирии можно только политическим путем

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ "Урегулирование конфликта в Сирии возможно только политическим путем с участием всех заинтересованных сторон".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы Евросоюза, распространенном в Брюсселе по итогам переговоров верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини с иранской делегацией во главе с заместителем министра иностранных дел Ирана по ситуации в САР.

"Достигнута договоренность, что только политический путь с участием всех сторон может привести к стабильному разрешению конфликта в Сирии, в связи с чем необходимы совместные усилия всех соответствующих региональных и международных игроков", - отмечается в нем.

Стороны подтвердили, что намерены активно поддерживать политический процесс во главе со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, говорится в документе.

"Кроме того, была отмечена ужасная гуманитарная ситуация, в частности, подчеркнута необходимость содействовать гуманитарному доступу и соблюдению международного гуманитарного права", - указано в заявлении.