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ЕС хочет ввести санкции против Китая из-за поставок оружия России

ЕС хочет ввести санкции против Китая из-за поставок оружия России Европейский союз намерен ввести санкции против Китая в связи с получением информации о поставках России оружия, которое применяется в украинском конфликте.
Другие страны
15 ноября 2024 г. 17:53
ЕС хочет ввести санкции против Китая из-за поставок оружия России

Европейский союз намерен ввести санкции против Китая в связи с получением информации о поставках России оружия, которое применяется в украинском конфликте.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По данным источников, уходящий 1 декабря со своего поста глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель проинформировал страны ЕС о соответствующих сведениях спецслужб перед запланированной на 18 ноября встречей глав МИД. Он назвал "убедительными" представленные доказательства и заявил, что они свидетельствуют о поставках летального оружия. Боррель потребовал последствий для Китая. По его словам, "теперь следует рассмотреть весь набор инструментов", который есть у ЕС, включая создание санкционных списков, которые приведут к запрету сделок с китайскими фирмами, замораживание активов и запрет на въезд в страны сообщества.

Как отметил один из источников газеты, много зависит сейчас от того, как Китай отреагирует на обвинения в свой адрес. Дискуссия о санкциях пока находится на ранней стадии, уточнило издание. Ее источники не стали приводить детали полученных ЕС сведений спецслужб.

Пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй ранее заявил о том, что США "распространяют дезинформацию о том, что Китай оказывает военную поддержку России". По его словам, Пекин "никогда не поставлял оружие ни одной из сторон конфликта" в Украине, а экономическое и торговое сотрудничество между КНР и РФ "не направлено против какой-либо третьей стороны".

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