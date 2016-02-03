ЕС достиг соглашения по распределению взносов в помощь Турции

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Государства Европейского Союза в среду достигли соглашения о том, как разделить между собой выплату 3,3 млрд. евро, которые обещаны Турции на урегулирование кризиса с беженцами, говорится в заявлении Европейской Комиссии, информирует Report со ссылкой на Интерфакс.

"Европейская Комиссия приветствует достигнутое сегодня союзными странами соглашение по субсидии в три миллиарда евро. Теперь ЕС сможет быстро предоставить Турции новые финансовые средства в достаточном объеме, чтобы помочь ей справиться с потоком сирийских беженцев", - говорится в заявлении.

Больше всего внесет Германия - 427 млн. евро, Великобритания предоставит 327 млн. евро, а Франция заплатит 309 млн. евро, сообщили источники в ЕС. Взнос Финляндии составит 28,4 млн. евро.

Еврокомиссия обещала повысить свою долю с 500 млн. до 1 млрд. евро.

Соглашение по пакету помощи Турции было достигнуто в ноябре 2015 года. ЕС хочет, чтобы Турция ограничила поток мигрантов и лиц, ходатайствующих об убежище в Европе. За время вооруженного конфликта в Сирии в Турцию прибыло свыше 2,5 млн. беженцев.