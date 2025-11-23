Ермак: Украина приступила к переговорам по мирному плану в Женеве

Украинская делегация приступила к переговорам в Женеве по мирному плану, предложенному Вашингтонской администрацией.

Как передает Report, об этом сообщил руководитель делегации, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в телеграм-канале.

"Провел первую встречу с советниками по вопросам национальной безопасности лидеров Великобритании, Франции и Германии Джонатаном Пауэллом, Эммануэлем Бонном, Гюнтером Зуттером. Следующая встреча – с делегацией США. Настроены очень конструктивно", - говорится в сообщении.

Ермак написал, что сегодня в Швейцарии состоится ряд встреч в разных форматах по завершению российско-украинской войны.

"Продолжаем работать вместе для достижения устойчивого и справедливого мира для Украины", - заключил он.

Напомним, американская делегация во главе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и госсекретарем Марком Рубио уже находится в Женеве.