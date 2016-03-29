Байден встретится с Эрдоганом 31 марта в Вашингтоне

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Вице-президент США Джозеф Байден проведет встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 31 марта, в четверг в американской столице.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Байдена.

Как сообщили представители турецкого лидера, Эрдоган во вторник направится в США для участия в Саммите по ядерной безопасности. Он будет находиться в поездке до 2 апреля. Он намерен "наряду с вопросами ядерной безопасности обсудить на двусторонних встречах теракты в Париже, Стамбуле, Анкаре и Брюсселе и обменяться мнениями по региональным темам".

Саммит по ядерной безопасности пройдет в Вашингтоне 31 марта - 1 апреля.