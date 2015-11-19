Эрдоган: в Вене договорились о проведении выборов в Сирии, но без участия Асада

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Президент Турции Тайип Эрдоган считает важным, чтобы в будущих президентских выборах в Сирии приняли участие все граждане страны, в том числе беженцы. Об этом он заявил в интервью в эфире турецкого телеканала ATV.

"Переговоры в Вене к этому вели. Там достигнуты договоренности о том, чтобы сирийцы проголосовали, и о том, что (нынешний президент страны) Башар Асад не будет участвовать в выборах. А мы хотим, чтобы свой голос смогли отдать все сирийцы и внутри страны и за ее пределами. Мы говорим в основном о Турции, Ливане и Иордании", - отметил Эрдоган.

Относительно перспектив совместной операции Турции и США против террористической группировки "ИГИЛ" турецкий президент сообщил, что такие планы в силе. "ИГИЛ является угрозой для нашей страны. На повестке дня есть совместная с коалиционными силами операция против группировки", - сказал он.

Эрдоган также подчеркнул, что для него лично "все еще важны три аспекта, касающихся ситуации в Сирии: бесполетная зона, зона безопасности, очищенная от террористов, и программа обучения и оснащения" оппозиционных сил. "Необходимо заложить для этого основу", - подчеркнул он.

Турецкий лидер сказал, что не станет заявлять, что в Турции нет боевиков ИГИЛ. "Есть иностранные бойцы, которые идут в Сирию из Австрии, Франции, Германии. Наша разведка работает быстрее некоторых других. В среду в Стамбуле задержали одного из боевиков ИГИЛ. Если страны Евросоюза будут предоставлять нам достаточно данных, у нас получится гораздо лучше работать", - заключил Эрдоган.