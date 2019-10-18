Эрдоган: Совместные усилия Турции и США будут способствовать миру и стабильности в регионе

Совместные усилия Турции и США будут способствовать установлению мира и стабильности в регионе Ближнего Востока.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил в четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, опубликовав свой комментарий под записью американского коллеги Дональда Трампа на его странице в Twitter.

"Господин президент, еще больше жизней будет спасено, когда мы победим терроризм, который является заклятым врагом человечества. Я уверен, что эти совместные усилия будут содействовать установлению мира и стабильности в нашем регионе", - написал турецкий лидер.