Эрдоган: Разногласия между Турцией и РФ по Сирии неправильно воспринимать как конфликт

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ "У Турции и России есть разногласия по сирийскому кризису, но они не означают, что между странами есть конфликт".
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала "Канал 24".
"У нас подписаны экономические и стратегические соглашения о сотрудничестве. У нас могут быть некоторые разногласия, но воспринимать их как конфликт очень неправильно. К примеру, все ввели эмбарго в отношении России, но мы этого не сделали из-за двусторонних отношений", - отметил турецкий лидер.
Он также заявил, что Турция "не может позволить России использовать свое воздушное пространство", и российская сторона "должна с этим считаться и считается".
News DepartmentАвтор новости
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