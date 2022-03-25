Эрдоган провел телефонный разговор с Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в пятницу телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в пятницу телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Как передает Report, об этом сообщили журналистам в канцелярии турецкого лидера.

"В ходе переговоров обсуждалась ситуация на местах в российско-украинской войне и этап переговоров (между Россией и Украиной). Президент Эрдоган заявил, что на саммите лидеров НАТО он еще раз подчеркнул поддержку территориальной целостности Украины, а также поделился с лидерами активной и принципиальной политикой и эффективными дипломатическими усилиями, которые проводит Турция. Эрдоган выразил уверенность, что Турция оказала всю помощь в этом процессе", - подчеркнули в канцелярии.