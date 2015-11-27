Эрдоган призвал Москву "не играть с огнем"

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не хотела бы портить отношения с Москвой, но призвал при этом Россию больше "не играть с огнем", сообщает Report со ссылкой на BBC.

Эрдоган также подчеркнул, что турецкие военные, принимавшие решение сбить бомбардировщик Су-24, не знали, какой стране он принадлежит.

Ранее президент России Владимир Путин отверг утверждения турецких властей о том, что турецкие летчики не знали, чей военный самолет они сбили во вторник в районе границы с Сирией.

Реджеп Тайип Эрдоган назвал критику Путина в отношении Турции после потери Су-24 неприемлемой, отметив, что хотел бы лично встретиться с российским президентом и обсудить сложившуюся ситуацию.