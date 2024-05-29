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Эрдоган призвал Италию признать государственность Палестины

Эрдоган призвал Италию признать государственность Палестины Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал премьер-министра Италии Джорджу Мелони признать государственность Палестины.
Другие страны
29 мая 2024 г. 18:21
Эрдоган призвал Италию признать государственность Палестины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал премьер-министра Италии Джорджу Мелони признать государственность Палестины.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы Эрдогана по итогам телефонного разговора с Мелони.

"Президент Эрдоган сказал премьер-министру Мелони, что хотел бы видеть Италию на правильной стороне истории, чтобы она, как Испания, Ирландия и Норвегия, также признала Государство Палестина", - говорится в сообщении.

По словам Эрдогана, помимо обеспечения немедленного и постоянного прекращения огня в Газе, приоритетом Турции остается освобождение пленных и заключенных, бесперебойная доставка гуманитарной помощи в сектор.

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Версия на английском языке Erdogan urges Italy to recognize Palestine in phone call with Meloni
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan İtaliyanı Fələstini dövlət kimi tanımağa çağırıb

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