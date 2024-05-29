Эрдоган призвал Италию признать государственность Палестины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал премьер-министра Италии Джорджу Мелони признать государственность Палестины.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал премьер-министра Италии Джорджу Мелони признать государственность Палестины.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы Эрдогана по итогам телефонного разговора с Мелони.

"Президент Эрдоган сказал премьер-министру Мелони, что хотел бы видеть Италию на правильной стороне истории, чтобы она, как Испания, Ирландия и Норвегия, также признала Государство Палестина", - говорится в сообщении.

По словам Эрдогана, помимо обеспечения немедленного и постоянного прекращения огня в Газе, приоритетом Турции остается освобождение пленных и заключенных, бесперебойная доставка гуманитарной помощи в сектор.