Эрдоган посоветовал премьеру Италии бросить курить

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посоветовал премьеру Италии Джордже Мелони бросить курить.

Как сообщает Report, кадры краткой беседы лидеров на полях "саммита мира" в Египте стали вирусными в соцсетях.

Беседуя с Мелони и президентом Франции Эмманюэлем Макроном в кулуарах Эрдоган сказал: "Прекрасно выглядите. Но мне нужно заставить вас бросить курить".

Совет президента Турции вызвал позитивные эмоции участников беседы. Маркон же отметил, что заставить Мелони отказаться от вредной привычки – невозможно.