Эрдоган подал иск против оппозиционного депутата

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал иск о возмещении морального вреда на сумму 250 тыс. лир (около 7,3 тыс. долларов) против оппозиционного депутата.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал иск о возмещении морального вреда на сумму 250 тыс. лир (около 7,3 тыс. долларов) против оппозиционного депутата.

Как передает Report, об этом сообщил адвокат турецкого лидера Хусейн Айдын в соцсети "X".

"Иск о возмещении морального вреда в размере 250 тыс. турецких лир был подан против депутата Народно-республиканской партии (СНР) Измира Тунджая Озкана из-за его необоснованных и вульгарных заявлений в адрес нашего президента. Кроме того, в Генеральную прокуратуру Анкары подана жалоба об оскорблении президента", - заявил он.

Ранее Озкан в соцсети "X" написал ряд оскорблений в адрес турецкого лидера и представителей местной власти. Члены кабинета министров осудили и раскритиковали оппозиционного депутата. Глава Минюста Турции Йылмаз Тунч сообщил, что по факту высказываний Озкана против него начато расследование.