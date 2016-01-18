Эрдоган подал иск против Кемаля Кылычдароглу

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал судебный иск против председателя основной оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу, требуя компенсации морального вреда в размере 100 тысяч турецких лир (около 33 тысяч долларов) за его высказывания, которые, по мнению турецкого президента, являются публичным оскорблением.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, Кылычдароглу, выступая на съезде своей партии в субботу, назвал Эрдогана "карикатурой на диктатора" и обвинил его в попустительстве коррупции. Прокуратура Анкары ранее в понедельник начала расследование по обвинению оппозиционного лидера в оскорблении президента страны.

По мнению адвокатов Эрдогана, Кылычдароглу превысил границы критики и допустил публичное оскорбление их клиента, хотя мог критиковать его, не используя "несправедливые и противозаконные выражения".