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Эрдоган обсудил с Трампом по телефону ситуацию в Сирии

​Эрдоган обсудил с Трампом по телефону ситуацию в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган обсудил по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом последние события в Сирии.

Как передаёт Report, об этом сообщило агентство "Анадолу".

По данным агентства, лидеры двух стран достигли согласия по вопросу защиты гражданского населения в сирийской провинции Идлиб. Они также условились продолжать сотрудничество, чтобы не допустить нового гуманитарного кризиса.

Трамп и Эрдоган также затронули вопросы двусторонних отношений.

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