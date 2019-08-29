​Эрдоган обсудил с Трампом по телефону ситуацию в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган обсудил по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом последние события в Сирии.

Как передаёт Report, об этом сообщило агентство "Анадолу".

По данным агентства, лидеры двух стран достигли согласия по вопросу защиты гражданского населения в сирийской провинции Идлиб. Они также условились продолжать сотрудничество, чтобы не допустить нового гуманитарного кризиса.

Трамп и Эрдоган также затронули вопросы двусторонних отношений.