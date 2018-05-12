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    Эрдоган назвал несправедливостью отсутствие мусульманской страны в Совбезе ООН

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал несправедливым тот факт, что в Совете безопасности ООН не представлена ни одна мусульманская страна.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu.

    "Мы требуем справедливости. Ведь в основе инициативы создания ООН лежала идея обеспечения глобальной справедливости. Мы требуем справедливости, — заявил Эрдоган.

    По его словам, каждая из 196 стран заслуживает права быть членом Собвеза ООН.

    "Было бы справедливым, если бы все 20 государств, входящих в СБ ООН, переизбирались. При этом выборы в СБ ООН могут проводиться в два этапа — сначала будут сменяться 10 государств, а затем — остальные", — подчеркнул турецкий лидер. 

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