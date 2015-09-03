Эрдоган: Цель Запада в Ливии и Ираке - не мир, а контроль над нефтью

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ "Западные страны не несут в Ирак и Ливию мир и свободу, а стремятся завладеть нефтяными богатствами этих стран".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Запад, который не может справиться с наплывом беженцев из Сирии, Ливии и Ирака, утверждает, что он несет в эти страны свободу, мир и процветание. Однако эти заявления уже никого не убеждают. В Ливии, Ираке есть нефть, добычу которой Запад хочет контролировать. 80% иракской нефти сейчас находится в руках западных компаний, которые снимают сливки с ее добычи. То же самое происходит в Ливии", - сказал президент на открытии форума бизнесменов в рамках G20.

По словам Эрдогана, сейчас в Турции находятся около двух миллионов беженцев. Страна делает все от нее зависящее, чтобы помочь им, отметил он.

"Мы люди, и не можем оставлять умирать под бомбами тех, кто бежит от смерти", - сказал турецкий президент.