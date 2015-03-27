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    Эр-Рияд планирует новые авиаудары по хуситам в Йемене

    В районе южного входа в Красное море находятся военные корабли Саудовской Аравии и Египта

    Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия намерена в ночь на пятницу нанести новые авиаудары по позициям повстанцев-хуситов в Йемене, заявили в Эр-Рияде.

    В районе южного входа в Красное море находятся военные корабли Саудовской Аравии и Египта, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

    Агентство Рейтер со ссылкой на пресс-секретаря вооруженных сил Саудовской Аравии сообщает, что Эр-Рияд пока не планирует проведение наземной военной операции в Йемене, однако, если такая операция потребуется, военные к ней готовы.

    Саудовская Аравия и ее союзники в четверг нанесли авиаудары по объектам в Йемене, где продолжается наступление шиитских повстанцев-хуситов.

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