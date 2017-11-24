Эммерсон Мнангагва вступил в должность президента Зимбабве

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Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Бывший вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва принес в Хараре президентскую присягу.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, церемония инаугурации прошла на национальном стадионе в Хараре.

По традиции клятву верности новому президенту принесли командующий армией Константино Чивенга, генеральный комиссар полиции Огастин Чихури и генеральный комиссар тюрем и исправительных учреждений Парадзаи Зимонди.

До 19 ноября правящую партию возглавлял 93-летний Роберт Мугабе, управлявший страной на протяжении последних 37 лет сначала как премьер-министр, а потом как президент. 21 ноября Мугабе согласился уйти в отставку под давлением военных и политических оппонентов.