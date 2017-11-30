Эмир Катара получил приглашение на саммит глав аравийских монархий в Кувейте

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани получил приглашение на саммит лидеров Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ: Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия), который пройдет в Кувейте 5-6 декабря.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Катарское информационное агентство.

По его информации, катарский лидер получил приглашение от эмира Кувейта шейха Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха принять участие во встрече ССАГПЗ на высшем уровне.

Как сообщала ранее кувейтская пресса, саммит пройдет 5 и 6 декабря, 4 декабря в эмирате проведут подготовительное заседание министры иностранных дел регионального содружества. Официального заявления принимающей стороны до сих пор не было.

Бойкотирующие Катар Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн за последние месяцы неоднократно ставили под вопрос целесообразность ежегодного слета на фоне продолжающегося кризиса, в котором Кувейт выступил посредником. Так, глава МИД Бахрейна призывал заморозить членство Катара в организации, а король островного государства исключил свое участие в саммите до урегулирования разногласий. Эмир Катара, в свою очередь, обвинил страны региона в нежелании искать выход из кризиса.