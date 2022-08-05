Эмбарго ЕС на закупки российского угля вступит в силу 10 августа

Эмбарго ЕС на закупки российского угля вступит в силу 10 августа, как и было запланировано, и все страны ЕС должны его соблюдать, несмотря на энергокризис.

Эмбарго ЕС на закупки российского угля вступит в силу 10 августа, как и было запланировано, и все страны ЕС должны его соблюдать, несмотря на энергокризис.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер.

"Эмбарго на поставки российского угля - это часть пятого пакета санкций, принятого в апреле. 10 августа заканчивается переходный период, и Еврокомиссия уверена, что все страны ЕС будут выполнять это ограничение", - сказал он, отвечая на вопрос о поставках российского угля в ЕС в условиях энергокризиса сообщества.