Елизавета Вторая и король Нидерландов почтили память павших в войнах

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Королева Великобритании Елизавета Вторая, король Нидерландов Виллем-Александр, члены британского парламента и представители стран Содружества в воскресенье почтили память погибших в военных конфликтах, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

День поминовения в Великобритании традиционно проходит в воскресенье, ближайшее к 11 ноября — дню заключения перемирия в Первой мировой войне. За несколько недель до этого дня британцы начинают носить маковые цветки — символ памяти о погибших. Раньше в Поминальное воскресенье вспоминали погибших в Первой и Второй мировых войнах, однако позже в этот день начали поминать тех, кто погиб во всех войнах и конфликтах. В Поминальное воскресенье по всей Британии проходят службы, к воинским мемориалам возлагаются венки из красных маков.

Главная служба, как и обычно, прошла у мемориала Кенотаф в центре Лондона. Первой венок к мемориалу возложила королева, одетая в черное пальто и шляпку в тон. Затем свой венок возложил король Нидерландов Виллем-Александр, прибывший в этом году в Лондон по приглашению Елизаветы Второй в ознаменование 70-летия освобождения Нидерландов. За королем последовали супруг британской королевы герцог Эдинбургский Филипп, их дети и внуки, а потом — премьер-министр страны Дэвид Кэмерон, лидер оппозиции Джереми Корбин, бывшие премьер-министры и представители стран, входящих в Британское содружество наций.

В 11.00 участники церемонии почтили память павших двумя минутами молчания, после чего ветераны парадом прошли по улице Уайтхолл.

Нынешний год ознаменован многими важными для военной истории Великобритании датами, в том числе, 75-летием Битвы за Британию.

Празднованию Поминального воскресенья традиционно предшествуют несколько крупных акций, включая открытие полей памяти, на которых устанавливаются маленькие деревянные кресты с красными маками, и многолетняя благотворительная акция Poppy Appeal (от английского слова poppy — мак), в рамках которой уже 90 лет собираются средства в помощь британским военнослужащим и ветеранам. Мак был избран символом потому, что именно этими цветами поросли после Первой мировой войны поля бельгийской Фландрии, где разворачивались самые кровопролитные сражения той войны.