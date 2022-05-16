Элизабет Борн вступила в должность премьера Франции

Бывший министр труда Франции Элизабет Борн официально вступила в должность премьер-министра страны.

Бывший министр труда Франции Элизабет Борн официально вступила в должность премьер-министра страны.

Как передает Report, она приняла полномочия в понедельник у своего предшественника Жана Кастекса, возглавлявшего правительство последние два года.

Перед церемонией Борн и Кастекс провели в Матиньонском дворце получасовую встречу при закрытых дверях. "Вам предстоит руководить правительством в сложный период, когда на ситуации в стране сказываются последствия пандемии коронавируса, а также конфликт на Украине", - сказал Кастекс, обращаясь к своей преемнице на крыльце резиденции премьера.

Ранее Елисейский дворец сообщил, что президент Франции Эмманюэль Макрон назначил Борн новым главой кабинета и поручил ей сформировать правительство.