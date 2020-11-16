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Экзитпол: Санду лидирует на выборах президента Молдовы

Экзитпол: Санду лидирует на выборах президента Молдовы Лидер оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду лидирует на прошедших в воскресенье выборах президента Молдовы с 55% голосов, у президента Игоря Додона - 45%.
Другие страны
16 ноября 2020 г. 00:10
Экзитпол: Санду лидирует на выборах президента Молдовы
Майя Санду

Лидер оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду лидирует на прошедших в воскресенье выборах президента Молдовы с 55% голосов, у президента Игоря Додона - 45%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, таковы данные экзитпола, который провела на выходе с участков консалтинговая компания "Интеллектгрупп".

Глава кампании Ян Лесневский уточнил, что опросы проводились на участках на территории страны и не учитывают голосование молдавских мигрантов за рубежом, за счет которых в первом туре Санду обошла Додона.

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