Эксперты в интервью AnewZ: Иран станет еще сильнее после ударов Израиля

Эксперты в интервью AnewZ: Иран станет еще сильнее после удара Израиля

После ударов Израиля по Ирану решимость официального Тегерана, скорее всего, только усилится - в том числе в вопросе выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Как сообщает Report, об этом телеканалу AnewZ заявил эксперт по ядерной энергетике из Гарвардской школы управления им. Кеннеди Мэтью Банн (Matthew Bunn).

"Это [удар Израиля 13 июня] может еще сильнее подтолкнуть Иран к созданию ядерного оружия. Предполагаю, что Тегеран постарается перевести программу в режим глубокой секретности. Если бы мне пришлось делать ставку, я бы сказал: к сожалению, вероятность того, что Иран получит ядерную бомбу в течение следующих десяти лет, после этого удара увеличивается, а не снижается. Иран, скорее всего, станет еще более решительным, выдворит международных инспекторов, выйдет из ДНЯО и продолжит разработку на закрытых объектах", - отметил он.

Схожую позицию азербайджанскому телеканалу AnewZ озвучил и профессор Тегеранского университета Мохаммад Маранди.

Он подчеркнул, что ответ Ирана будет разрушительным и станет причиной глубокого сожаления для израильского режима: "Иран накажет израильский режим".

"Надеюсь, у [президента США Дональда] Трампа хватит здравомыслия не вмешиваться в это, потому что мы все знаем, что большая часть мировой нефти и газа добывается в регионе Персидского залива. В случае если американские базы, будут находиться в странах по другую сторону Персидского залива, если Соединенные Штаты нападут на Иран, эти крошечные арабские диктатуры окажутся соучастниками. И это приведет к ситуации на нефтяном рынке, которая приведет к коллапсу мировой экономики, в том числе и там, где вы находитесь. Поэтому, я думаю, вам следует молиться, чтобы у Трампа хватило здравомыслия не вмешиваться в это", - сказал профессор.