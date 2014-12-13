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    Экс-узник Гуантанамо обвинил Британию в причастности к пыткам в тюрьмах спецслужб США

    США и Великобритания действовали рука об руку. На каждом этапе моего заключения

    Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Сотрудники британской разведки располагали информацией о пытках подозреваемых в тюрьмах ЦРУ, заявил защитник прав заключенных, экс-узник тюрем Баграм и Гуантанамо Моаззам Бегг.

    "США и Великобритания действовали рука об руку. На каждом этапе моего заключения — будь то в Пакистане, когда меня задержали сотрудники британской разведки вместе с ЦРУ, или в Баграм, или в Кандагаре, в американской военной тюрьме, или же в Гуантанамо — везде агенты МИ5 и МИ6 допрашивали меня несчетное количество раз", — заявил Бегг в интервью телеканалу RT.

    Report со ссылкой на Росбалт, напоминает, во вторник в США был опубликован доклад, посвященный применению Центральным разведывательным управлением "чрезвычайных методов следствия" по отношению к лицам, подозреваемым в терроризме после событий 11 сентября.

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