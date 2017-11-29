Экс-советник Трампа лоббировал строительство АЭС в арабских странах

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Экс-советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн интенсивно продвигал в администрации Дональда Трампа проект строительства десятка АЭС в Саудовской Аравии и других странах Ближнего Востока.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, Флинн распорядился даже подготовить проект документа, излагающего этот второй "план Маршалла" и предназначающегося для рассмотрения Трампом.

Бывший военачальник фактически продвигал в администрации Трампа идею привлечения американских компаний к строительству десятков АЭС на Ближнем Востоке, чтобы помочь частному сектору извлечь прибыль на сумму $250 млрд.

По сведениям газеты The Wall Street Journal, группа поддержки нового "плана Маршалла" включала видных американских предпринимателей, отставных генералов и бывших чиновников, в том числе экс-помощника по национальной безопасности Рональда Рейгана (1911-2004) Роберта Макфарлейна.